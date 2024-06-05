Глава офиса Интерпола в Кишиневе и бывший министр юстиции находятся под следствием по делу о коррупции

По меньшей мере 20 известным преступникам со всего мира, находящимся в международном розыске, удалось исключить свои имена из списка Интерпола благодаря коррупционной схеме, в которую были вовлечены несколько должностных лиц из Молдова и других стран.
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