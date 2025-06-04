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Не мог бросить в беде "старшего брата": Белорусский дальнобойщик, сбивавший БПЛА, объяснил, почему не считает себя героем

Не мог бросить в беде "старшего брата": Белорусский дальнобойщик, сбивавший БПЛА, объяснил, почему не считает себя героем

Царьград Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Белорусский дальнобойщик Антон Мацкевич, участвовавший в отражении атаки дронов ВСУ вместе с русскими водителями, заявил, что не считает себя героем, а просто помогал "старшему брату" — России.

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Комментарии
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Алексей Тан
....... а просто помогал &quot;старшему брату&quot; — России ...... Опять!!, опять начались ИГРИЩА ЕВРЕЕВ -хасидов, в &quot;&quot;братские&quot; народы&quot;&quot;.... НО!! когда, НАЦИКИ.. прорвались на территорию Курской области... России (русским) оказала помощь и встала рядом Северная КОРЕЯ!... а не еврейская белярюси.... А они наоборот!!... вместе с нациками Украины... на танках, &quot;утюжили землю КУРСКОЙ области...
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22 час.
Алексей Тан
Обратите ВНИМАНИЕ, на ДВА ФЛАГА... на фото... в верхнем правом углу!.
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21 час.
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