Алексей Тан

....... а просто помогал "старшему брату" — России ...... Опять!!, опять начались ИГРИЩА ЕВРЕЕВ -хасидов, в ""братские" народы"".... НО!! когда, НАЦИКИ.. прорвались на территорию Курской области... России (русским) оказала помощь и встала рядом Северная КОРЕЯ!... а не еврейская белярюси.... А они наоборот!!... вместе с нациками Украины... на танках, "утюжили землю КУРСКОЙ области...