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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ипсвич» купил лучшего ассистента «Лестера» Фатау за 20 млн фунтов и бонусы. Контракт с вингером сборной Ганы – до 2031-го

« Ипсвич » объявил о подписании  Иссахаку Абдула Фатау . 22-летний вингер перешел в клуб АПЛ из «Лестера» и подписал контракт до лета 2031 года.

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