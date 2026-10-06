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Царьград

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Следственный комитет проверяет детсад для мигрантов в Кузьминках

Следственный комитет проверяет детсад для мигрантов в Кузьминках

В районе Кузьминки в Москве выявили детский сад для детей мигрантов, функционирующий в жилом доме. Это стало предметом доследственной проверки, организованной столичным отделением Следственного комитета РФ.

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