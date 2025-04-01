Вступил в силу ГОСТ о доле российского вина в ресторанах

В России вступил в силу новый ГОСТ, предлагающий ресторанам выделять в меню винам российского производства долю не менее 20 процентов ассортимента, приводя их в начале карты и сопровождая специальными отметками.
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