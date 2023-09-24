Будет вкусно

131 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Женя Казакова
    Интересный рецепт. Надо попробовать сделать к мясуТак лук вы точно ...
  • Tatyana Maranjyan
    Я начиняю просто молотыми орехами с сахаром, добавляю корицу и гвоздикуДесерт выходного ...
  • Tatyana Maranjyan
    Должно быть вкусно, но половинки орехов лучше не использовать как крышечки - сгорятДесерт выходного ...

Что делать с опятами. Удачные рецепты для блюд на зиму и на сейчас

Что делать с опятами. Удачные рецепты для блюд на зиму и на сейчас

В лесу пошли опята, некоторые заядлые грибники уже тащат туда даже стремянки, чтобы срезать все до последнего грибочка: настолько высоко поднимаются по стволам грибницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Женя Казакова
Хорошие рецепты, но опята в нашей местности уже отошли
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх