Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 962 подписчика

"Уже назревает, это очевидно": Генерал Гурулёв о том, как обманывают Россию. И что будет с Зеленским

"Уже назревает, это очевидно": Генерал Гурулёв о том, как обманывают Россию. И что будет с Зеленским

Генерал Гурулёв высказался о том, как обманывают Россию, и что будет с Зеленским. "Уже назревает, это очевидно", - говорит он о киевском лидере, который понимает, что его "списали со счетов", и не допускают к переговорам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх