«Говорите, вас слушают!»: как «штуковина» советских пионеров поставила под угрозу безопасность США

Шпионский скандал Златоуст. "Штуковина" (Thing), также известная как "Златоуст", - одно из первых скрытых подслушивающих устройств (или "жучков"), которые использовали пассивные методы для передачи звукового сигнала.
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