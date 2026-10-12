В США запретили показывать телевизионную рекламу Трампа

Федеральный окружной суд США постановил, что администрация президента Дональда Трампа должна немедленно прекратить трансляцию телевизионной рекламы, финансируемой за счет средств налогоплательщиков.
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