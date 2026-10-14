Художественный руководитель документального сериала о четырёх художницах-авангардистках рассказал «Снобу», почему женщины авангарда не соперничали с мужчинами, как Любовь Попова срисовывала фрески Дионисия с реставрационных лесов и куда после революции делись купеческие коллекции.