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Неординарные газовые новости

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Газовый танкер между двумя огнями. Новый спор вокруг Ормузского пролива

Газовый танкер между двумя огнями. Новый спор вокруг Ормузского пролива

После успешного прохода танкера возникли новые вопросы Совсем недавно внимание мирового газового рынка было приковано к первому за три недели проходу катарского танкера со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

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