Газовый танкер между двумя огнями. Новый спор вокруг Ормузского пролива

После успешного прохода танкера возникли новые вопросы Совсем недавно внимание мирового газового рынка было приковано к первому за три недели проходу катарского танкера со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.
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