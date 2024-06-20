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Синоптик: 26 лет назад в Москве было зафиксировано подобие смерча

Синоптик: 26 лет назад в Москве было зафиксировано подобие смерча

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, что 20 июня 1998 года в Москве проходил холодный атмосферный фронт, тогда, по её словам, наблюдалось подобие смерча.

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