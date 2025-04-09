Экипажи Т-80БВМ уничтожают украинских боевиков на красноармейском направлении

Минобороны РФ Экипажи танков Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожают боевиков и опорники ВСУ с закрытых огневых позиций на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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