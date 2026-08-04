Минтранс РФ утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. С этого момента любой багаж, оставленный в общественном транспорте, теперь обязаны хранить бесплатно только в течение 24 часов, передает ТАСС.
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