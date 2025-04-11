Потери национального богатства СССР от нападения Германии неисчислимы

В очередном номере журнала "Большевик" сообщается, что бывший министр авиации Франции Пьер Кот недавно оценил военные расходы Советского Союза в 250 миллиардов золотых рублей, однако реальная цифра значительно выше.
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