Полиция нашла 13-летнего подростка, обстрелявшего автобус в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга установила личность подростка, который вечером 26 июня произвел выстрелы в стекла пассажирского автобуса №33, припаркованного у станции метро «Лесная» с использованием пневматического оружия.
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