РОСБАЛТ

656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Евженко
    Еще один аналитик...блин...В Грузии мало наанализировал  ,захотелось и тут пять копеек вставить...Саакашвили: Ситуа...
  • Алексей Сыромятников
    Один уже выехал из страны. Может Собчак возьмёт с собой?«Будет хуже»: Соб...
  • Владимир Соловьев
    ЕЁ ВООБЩЕ НАДО ЗАКРЫТЬ!Песков: «Новую га...

Хуже будет и России, и Казахстану

Хуже будет и России, и Казахстану

Тезисно о ситуации в Казахстане (пункт 3 самый важный). 1. Как я неоднократно говорил, успешность протестов определяется не стратегией и уж тем более «качеством» протестующих, а исключительно наличием или отсутствием в государстве раскола элит.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх