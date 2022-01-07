Хуже будет и России, и Казахстану

Тезисно о ситуации в Казахстане (пункт 3 самый важный). 1. Как я неоднократно говорил, успешность протестов определяется не стратегией и уж тем более «качеством» протестующих, а исключительно наличием или отсутствием в государстве раскола элит.
Тезисно о ситуации в Казахстане (пункт 3 самый важный). 1. Как я неоднократно говорил, успешность протестов определяется не стратегией и уж тем более «качеством» протестующих, а исключительно наличием или отсутствием в государстве раскола элит.
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