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Вассерман указал на причину «негодования англосаксов» из-за побед олимпийцев РФ

Вассерман указал на причину «негодования англосаксов» из-за побед олимпийцев РФ

Политический аналитик колко прошелся по бронзовой медали американки Симоны Байлз после доступа к «кокаину для бедных».

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Мухтар Муслихов
Вассерман переобувается???
Александр Zaltik
Абсолютно справедливое мнение.
Олег Шибайло
Как всегда , когда он подтираает свою задницу газетой, его задница за это время успевает разгадать на ней кроссворд .Он просто умница.
Леонид Руси
Тютелька в тютельку
Надежда
Наглосаксы пойдут на любую мерзость, но не пропустят Россию вперед себя на четвертое место! И к гадалке не ходи!(
Анатолий
Это не очевидно. Я про место. А про мерзость это тоже очевидно. И чем ближе финиш, тем больше мерзости. Японцы стараются угодить боссам.
Вадим Скоробогатов
На то они и НАГЛОсаксы......Сапмая подлая нация в мире.
Skitalez Zhevaj
Зависть англосаксов очевидна, к нашим спортсменам, за их мужество, стойкость и непоколебимость, вырвать победу на Олимпиаде и доказать всему миру, США И Западу, что русские сильны не только своей силой, ловкостью и умением бороться до конца и показать российский дух, честь и достоинство участия на Олимпиаде в Токио.

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