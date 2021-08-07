Вассерман указал на причину «негодования англосаксов» из-за побед олимпийцев РФ

Мир в котором мы живёмВассерман указал на причину «негодования англосаксов» из-за побед олимпийцев РФ Политический аналитик колко прошелся по бронзовой медали американки Симоны Байлз после доступа к «кокаину для бедных».Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМухтар МуслиховВассерман переобувается???АZАлександр ZaltikАбсолютно справедливое мнение.Олег ШибайлоКак всегда , когда он подтираает свою задницу газетой, его задница за это время успевает разгадать на ней кроссворд .Он просто умница.Леонид РусиТютелька в тютелькуНадеждаНаглосаксы пойдут на любую мерзость, но не пропустят Россию вперед себя на четвертое место! И к гадалке не ходи!(ААнатолийЭто не очевидно. Я про место. А про мерзость это тоже очевидно. И чем ближе финиш, тем больше мерзости. Японцы стараются угодить боссам.ВСВадим СкоробогатовНа то они и НАГЛОсаксы......Сапмая подлая нация в мире.Skitalez ZhevajЗависть англосаксов очевидна, к нашим спортсменам, за их мужество, стойкость и непоколебимость, вырвать победу на Олимпиаде и доказать всему миру, США И Западу, что русские сильны не только своей силой, ловкостью и умением бороться до конца и показать российский дух, честь и достоинство участия на Олимпиаде в Токио.Комментировать
Свежие комментарии