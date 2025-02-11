Как мусульмане готовятся встречать свою священную ночь Бараат: когда она наступит и что делают в это время Ольга БезродняяНочь Бараат, или Лейлат аль-Бараат, является одной из значимых дат в мусульманском календаре, наполненной глубокой духовной значимостью и важными традициями.