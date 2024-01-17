ВМС США завершили свое первое развертывание беспилотных кораблей в Тихоокеанском регионе

ВМС США завершили свое первое развертывание четырех беспилотных кораблей, которые провели пять месяцев в Тихом океане, в рамках которого испытывались возможности интеграции возможностей беспилотников в совместных с обычными судами операциях.
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