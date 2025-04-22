Япония за это ответит: Украина получила "убийственный подарок". На кону — жизни русских

DeepState: Япония предоставит Украине спутниковые геопространственные данные, которые она будет использовать против РоссииЯпония согласилась предоставить Украине спутниковые геопространственные данные, которые она будет использовать в военных целях против России.
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