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Опубликовано видео момент поджога военкомата в Санкт-Петербурге

Опубликовано видео момент поджога военкомата в Санкт-Петербурге

Кадры с моментом поджога военкомата в Санкт-Петербурге опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как женщина в платке на голове подходит к дверям здания на Английском проспекте и поджигает дверь, а затем скрывается с места преступления.

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