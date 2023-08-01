Опубликовано видео момент поджога военкомата в Санкт-Петербурге

Кадры с моментом поджога военкомата в Санкт-Петербурге опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как женщина в платке на голове подходит к дверям здания на Английском проспекте и поджигает дверь, а затем скрывается с места преступления.
Кадры с моментом поджога военкомата в Санкт-Петербурге опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как женщина в платке на голове подходит к дверям здания на Английском проспекте и поджигает дверь, а затем скрывается с места преступления.
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