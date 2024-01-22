Противостоять США: ХАМАС ждёт Россию на Ближнем Востоке

Один из лидеров ХАМАС рассказал, что движение хотело бы, чтобы роль России на Ближнем Востоке стала ещё более значимой: "Чтобы Россия противостояла США в вопросе относительно Палестины и Ближнего Востока".
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