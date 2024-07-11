«Молитвы услышаны»: АвтоВАЗ объявил о снижении цен на две популярных модели. Какие машины и насколько станут дешевле?

АвтоБольше по теме Друзья, рад приветствовать каждого читателя на канале. Если посмотреть на историю изменения цен в России, да и во всём мире, то тенденция к снижению ещё ни разу не была замечена, напротив же — все продукты питания, товары первой необходимости, автомобили, дома и квартиры — всё постоянно дорожает из-за банальной инфляции, которая является […] Сообщение «Молитвы услышаны»: АвтоВАЗ объявил о снижении цен на две популярных модели.