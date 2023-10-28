😁 Как лучше всего начать выходные? Правильно — с нашего дайджеста! 1. «Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» (2:1) и продлил серию без поражений до 10 матчей в АПЛ.
«Тоттенхэм» укрепил лидерство в АПЛ, Медведев и Рублев в 1/2 в Вене, поражение СКА, «Майнц» расторгает поддержавшего Палестину Эль-Гази и другие новости
Комментарии
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Максим Комаров
В воскресенье был, как раз, небольшой перерыв. Я видел и великую победу Спартака над Нижним, и наш скромный результат против Самары.
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3 д.
Максим Комаров
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился эмоциями после победы своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги над московским «Спартаком» (2:0). «Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца. doma-avto.ru РЕКЛАМА Изготовление автодома по оптимальному проекту Руслан Магаль — лучший игрок матча, огромный объём работы проделал. «Спартак» для всех — красная тряпка. Поэтому её надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников. Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».
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3 д.
Максим Комаров
Красная тряпочка, я бы сказал
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3 д.
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