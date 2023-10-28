«Тоттенхэм» укрепил лидерство в АПЛ, Медведев и Рублев в 1/2 в Вене, поражение СКА, «Майнц» расторгает поддержавшего Палестину Эль-Гази и другие новости

Максим Комаров

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился эмоциями после победы своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги над московским «Спартаком» (2:0). «Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца. doma-avto.ru РЕКЛАМА Изготовление автодома по оптимальному проекту Руслан Магаль — лучший игрок матча, огромный объём работы проделал. «Спартак» для всех — красная тряпка. Поэтому её надо было разорвать. Мы атаковали, прессинговали, не боялись. Мои команды всегда успешно играли с топ‑клубами, потому что не ждали ошибок соперников. Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».