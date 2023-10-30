В Приморье на ж/д путях полыхала иномарка

В Приморье на железнодорожных путях произошло ДТП, сообщает PRIMPRESS. В Telegram-канале "Приморье | Онлайн" появилась информация о том, что на железнодорожные пути в районе Новонежино на высокой скорости выехал автомобиль марки Toyota Filder.
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