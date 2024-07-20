Фестиваль-путешествие «Достоевский» пройдет в Зарайске

20 и 21 июля в Зарайске пройдет фестиваль-путешествие «Достоевский». Гости мероприятия увидят спектакли «Бедные люди» в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, «Преступление и наказание» московского «Рэп-театра» и другие постановки.