Ученые обнаружили связь между питанием и развитием рака

Согласно новому исследованию, химическое вещество, связанное с неконтролируемым диабетом, может увеличить риск образования опухоли , которое может помочь людям, предрасположенным к раку, контролировать свой рацион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии