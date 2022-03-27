Царьград

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Александр Дугин: От ошибки Путина до "точки Хантингтона". Европа захвачена

Александр Дугин: От ошибки Путина до "точки Хантингтона". Европа захвачена

Конец истории не состоялся Царьград: Александр Гельевич, в чём, на ваш взгляд, задачи операции, которую уже называют по значению буквы Z в старославянской азбуке "Операция Земля"? Александр Дугин: Конечно, цели этой операции обозначены президентом.

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