Александр Дугин: От ошибки Путина до "точки Хантингтона". Европа захвачена

Конец истории не состоялся Царьград: Александр Гельевич, в чём, на ваш взгляд, задачи операции, которую уже называют по значению буквы Z в старославянской азбуке "Операция Земля"? Александр Дугин: Конечно, цели этой операции обозначены президентом.