Пятница, 1️⃣0️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 📚День основания Российской книжной палаты 🧹День уборки в комнате 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1503 год - в ходе своей четвертой экспедиции Христофором Колумбом открыты Каймановы острова 📔 1906 год - в Российской Империи открылась первая Государственная Дума 📔 1917 год - основана Российская книжная палата 📔 1919 год - на Московско-Казанской железной дороге прошёл первый в истории массовый коммунистический субботник 📔 1932 год - в Ленинграде на заводе "Коминтерн" выпущены первые советские телевизоры 📔 1978 год - в Одессе начались съемки культового советского пятисерийного телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя".