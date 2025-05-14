Пентагон допустили прямой конфликт США и РФ из-за Украины

Пентагон допускает начало прямого вооруженного конфликта США с Россией, Китаем и Ираном в случае эскалации конфликта на Украине, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо 13 мая на слушаниях в американском конгрессе.