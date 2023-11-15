В Сургуте за сутки выпала треть месячной нормы снега, парализовав движение на дорогах. Об этом URA.RU сообщили заместитель директора городского МКУ «Дирекция дорожно-транспортного комплекса» Сергей Тыртышный.
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