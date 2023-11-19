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Закон, порядок, государство

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В Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения почетного наименования «Гвардия» авиационному полку

В Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения почетного наименования «Гвардия» авиационному полку

В церемонии приняли участие представители администрации г. Пушкин, начальник штаба объединения генерал-майор Юрий Подоплелов и личный состав управления, а так же представители ветеранских, общественных и религиозных организаций.

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