В Ленинградской области состоялась торжественная церемония вручения почетного наименования «Гвардия» авиационному полку

В церемонии приняли участие представители администрации г. Пушкин, начальник штаба объединения генерал-майор Юрий Подоплелов и личный состав управления, а так же представители ветеранских, общественных и религиозных организаций.
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