Представлен Mercedes-AMG GT 43 — первый AMG GT, оснащенный четырехцилиндровым двигателем

Mercedes-AMG GT 43 поступил в продажу в Европе по цене от 118 388 евро. Эта модель отказалась от классического мотора V8, который заменили уменьшенным двигателем с турбонаддувом, а также небольшим электромотором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии