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Министр нефти Малик: Пакистан оплатил партию российской нефти в юанях

Первая партия сырой нефти из Российской Федерации была разгружена в Карачи 12 июня. Об этом сообщил глава пакистанского Министерства нефти и природных ресурсов.

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