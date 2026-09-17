Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что его очень удивил недавний анонс киевского режима, хотя за последние четыре с лишним года можно было привыкнуть уже ко всему: "Я был потрясён и не могу сказать об этом в этом святом месте".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Исинбаеву зачем-т...
- Молодежь России н...
- Главный злодей фи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым