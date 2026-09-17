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Царьград

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Сергей Лавров: "Я был потрясён и не могу не сказать об этом в этом святом месте"

Сергей Лавров: "Я был потрясён и не могу не сказать об этом в этом святом месте"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что его очень удивил недавний анонс киевского режима, хотя за последние четыре с лишним года можно было привыкнуть уже ко всему: "Я был потрясён и не могу сказать об этом в этом святом месте".

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