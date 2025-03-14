«Трамп против»: США не рассматривают вариант размещения ядерного оружия в Польше Польша не получит ядерного оружия, по крайней мере от США, несмотря на все просьбы и требования.
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«Трамп против»: США не рассматривают вариант размещения ядерного оружия в Польше Польша не получит ядерного оружия, по крайней мере от США, несмотря на все просьбы и требования.
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