Театр абсурда
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Театр абсурда

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Что у военных ВСУ в телефончиках?

Что у военных ВСУ в телефончиках?

В связи с полным разгромом хохляцкой "группировки вклинения"(с) в Курской области стал особенно актуальным вопрос содержимого телефончиков взятых в плен хохлопилоров.

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