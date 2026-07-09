Мерц оставит после себя в Германии "выжженную землю" - немецкий политик

Фридрих Мерц после ухода с поста канцлера Германии оставит после себя "выжженную землю", заявила сопредседатель оппозиционной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге .
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