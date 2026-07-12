Депутат бундестага от АдГ призвал Мерца созвониться с Путиным

Заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно созвониться с президентом России Владимиру Путину по примеру экс-канцлера Олафа Шольца.
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