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Газета.ру

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Депутат бундестага от АдГ призвал Мерца созвониться с Путиным

Депутат бундестага от АдГ призвал Мерца созвониться с Путиным

Заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно созвониться с президентом России Владимиру Путину по примеру экс-канцлера Олафа Шольца.

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