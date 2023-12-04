"Грады" РФ разносят блиндажи ВСУ на границе ДНР и Запорожской области

Под ударом российских военных – опорные пункты ВСУ. На стратегическом направлении – границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики дежурят наши "Грады", которые разносят укрепления даже в глубоком тылу.
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