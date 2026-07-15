Минцифры утвердило порядок компенсации жертвам телефономошенничества

Минцифры России разработало и представило порядок получения компенсации гражданами, если они стали жертвами телефонного мошенничества и перевели деньги преступникам, а банк или оператор связи не соблюдали требования законодательства и не предотвратили перевод средств.
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