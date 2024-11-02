На экофестивале в Петрозаводске рассказали о купальниках из вторсырья

Горожане удивили организаторов низким уровнем экологической грамотности На экофестивале (0+), который прошел на новой площадке «Зеленый спектр Слюдариума» в Петрозаводске, собралось более двухсот человек.
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