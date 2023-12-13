Как минимум четверть россиян ставят подписи, которые не будут признаны судебной экспертизой при анализе на подделку

Об этом в ходе круглого стола на тему «Подпись ценою бизнеса. Актуальные вопросы защиты бизнеса от фальсификации подписи и документов», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.
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