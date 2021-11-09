«Лишним может считаться почти любой вес»: психолог Софья Сафонова о расстройствах пищевого поведения

Viktor Otchenash

"...Бывают случаи, когда врачи отказываются осматривать или лечить человека, пока тот не похудеет. Такое обращение наносит непоправимый вред психике, а также заставляет человека замкнуться в себе и перестать искать помощи..." Спросил у врача, почему у меня по утрам всегда забит нос? Он ответил, что это нормально, мол за ночь копится, сморкайтесь и всё пройдёт. По знакомству обратился к другому специалисту, тот не ставя с моих слов диагноз, капитально осмотрел меня вплоть до на каких-то аппаратов, обнаружил повреждение перегородки и прописал лечение. Я о том, что таких, как первый, указанный мной "доктор" необходимо гнать из профессии без выходного, а то и сажать в некоторых случаях! Вот такие и губят своими диагнозами здоровье и психику пациентов.