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«Лишним может считаться почти любой вес»: психолог Софья Сафонова о расстройствах пищевого поведения

«Лишним может считаться почти любой вес»: психолог Софья Сафонова о расстройствах пищевого поведения

У разных расстройств пищевого поведения есть общая черта: еда перестает выполнять функции поддержания физического здоровья и утоления голода и используется в качестве агента эмоциональной регуляции.

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Viktor Otchenash
"...Бывают случаи, когда врачи отказываются осматривать или лечить человека, пока тот не похудеет. Такое обращение наносит непоправимый вред психике, а также заставляет человека замкнуться в себе и перестать искать помощи..." Спросил у врача, почему у меня по утрам всегда забит нос? Он ответил, что это нормально, мол за ночь копится, сморкайтесь и всё пройдёт. По знакомству обратился к другому специалисту, тот не ставя с моих слов диагноз, капитально осмотрел меня вплоть до на каких-то аппаратов, обнаружил повреждение перегородки и прописал лечение. Я о том, что таких, как первый, указанный мной "доктор" необходимо гнать из профессии без выходного, а то и сажать в некоторых случаях! Вот такие и губят своими диагнозами здоровье и психику пациентов.
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