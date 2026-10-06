Врач рассказал, почему некоторых людей тянет поесть земли

Земля не восполняет дефицит железа, а наоборот — связывает микроэлементы в кишечнике и блокирует их усвоение Многие не осознают, что у них анемия — состояние, при котором уровень гемоглобина и эритроцитов снижается, вызывая недостаток кислорода.