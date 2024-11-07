WSJ: Команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине

Предлагается заморозить линию фронта и создать демилитаризованную зонуКоманда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта между Россией и Украиной, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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