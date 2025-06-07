В России проведут эксперимент по легализации гостевых домов

В России запускают эксперимент по развитию гостевых домов. Так, с 1 сентября в 17 регионах страны, включая Алтай, Крым, Дагестан, Калининградскую и Херсонскую области, а также в федеральной территории "Сириус", владельцы частных домов смогут официально принимать туристов.