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Военное обозрение

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Семейство бронетехники Calidus Wahash из ОАЭ

Семейство бронетехники Calidus Wahash из ОАЭ

Компания Calidus LLC из ОАЭ продолжает разработку перспективного семейства бронетехники Wahash. К настоящему времени она представила базовую платформу, а также несколько бронемашин разного назначения.

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