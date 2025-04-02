Семейство бронетехники Calidus Wahash из ОАЭ

Компания Calidus LLC из ОАЭ продолжает разработку перспективного семейства бронетехники Wahash. К настоящему времени она представила базовую платформу, а также несколько бронемашин разного назначения.
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