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Волна школьных протестов перекинулась с Франции на Бельгию

Волна школьных протестов перекинулась с Франции на Бельгию

REUTERS/Anadolu Agency В Европе расширяется география протестов студентов и школьников. Вслед за Францией столкновения начались в Бельгии – на улицы Брюсселя 9 октября вышли более 30 тысяч человек.

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